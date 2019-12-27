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محافظ الإسكندرية: استغلال منطقة بئر مسعود وإزالة الإعلانات المخالفة بالكورنيش

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:56 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
دينا حسن- محمد رجب
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وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستغلال منطقة بئر مسعود ووضع تصور كامل لها، لاستغلالها الاستغلال الأمثل وجعلها بشكل جمالي يليق بالكورنيش، نظرًا لما تمثله تلك المنطقة من تراث للمحافظة. 

كما وجه بإزالة المراكب المتهالكة بمنطقة شاطيء الصيادين بالمنتزه أول، جاء ذلك خلال استكماله اليوم الجمعة جولته التفقدية لطول كورنيش الإسكندرية وذلك بأحياء المنتزه أول وشرق، والتي بدأها منذ الجمعة الماضية للتأكد على أرض الواقع من مدى الرؤية وإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر.

وكلف المحافظ بإزالة جميع وجهات الإعلانات المخالفة علي طول الكورنيش وذلك بعد التنسيق مع المركز التكنولوجي بالمحافظة في ذلك. 

حضر الجولة، أحمد جمال نائب المحافظ، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الدكتور صلاح هريدي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية: استغلال منطقة بئر مسعود وإزالة الإعلانات المخالفة بالكورنيش
محافظ الإسكندرية: استغلال منطقة بئر مسعود وإزالة الإعلانات المخالفة بالكورنيش
محافظ الإسكندرية: استغلال منطقة بئر مسعود وإزالة الإعلانات المخالفة بالكورنيش
محافظ الإسكندرية: استغلال منطقة بئر مسعود وإزالة الإعلانات المخالفة بالكورنيش
محافظ الإسكندرية: استغلال منطقة بئر مسعود وإزالة الإعلانات المخالفة بالكورنيش
محافظ الإسكندرية: استغلال منطقة بئر مسعود وإزالة الإعلانات المخالفة بالكورنيش
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