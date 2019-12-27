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قناة مفتوحة تنقل مباراة زيسكو ضد الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| الزمالك ضد زيسكو تغطية مباشرة LIVE

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:53 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
حسن شحاتة
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قناة مفتوحة تنقل مباراة زيسكو ضد الزمالك، حيث يبحث كافة عشاق الساحرة المستديرة عن القناة الناقلة للمباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو يونايتد الزامبي ونظيره الزمالك، في المباراة المنتظر إقامتها بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة زيسكو ضد الزمالك في دوري أبطال أوروبايحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في المباراة التي تجمع بينهما يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قناة مفتوحة تنقل مباراة زيسكو ضد الزمالك.. تعرف على ترددهاقناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثاني في البطولة، بعدما تمكن من الفوز على أول أغسطس الأنجولي في الجولة المكاضية، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة أمام مازيمبي الكونجولي في الجولة الأولى من البطولة.

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