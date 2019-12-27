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هل يُخرج إبراهيموفيتش ميلان من غيابة الجُب ؟

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:48 م
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
حسام مجدي
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أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الجمعة 27 ديسمبر رسميا التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس الأمريكي السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

دخول ميلان في بحر الظلمات
ويعاني ميلان منذ فترة طويلة من تذبذ النتائج وكثرة تغيير المدربين وعدم وجود لاعبين على مستوى عالي في الفريق ليظهر تأثر الفريق بشكل كبير وظهور حالة غضب كبيرة من جماهير النادي بسبب ما يحدث في الفريق حاليا.

وشهد هذا الموسم تراجع كبير جدا في نتائج ميلان وتعرضه لأكثر من هزيمة كان أبرزها الهزيمة المذلة على يد نادي أتالانتا بخماسية منذ عدة أيام في الدوري الإيطالي.

زلاتان يعود لإنقاذ ميلان
ويعلق نادي ميلان وجماهير الفريق آمال كثيرة على إبراهيموفيتش عقب عودته للفريق من جديد حيث يأمل الجميع في أن ينقذ زلاتان الفريق من الطريق المظلم الذي يسير فيه.

وتعتبر عودة زلاتان لها تأثيرات كثيرة على ميلان أبرزها إكساب النادي صبغة الخبرة من جديد نظرا لصغر سن اللاعبين المتواجدين حاليا بالإضافه إلى دور إبرا القيادي المعروف به.

ويحمل زلاتان ذكريات كثيرة مع ميلان في الكالتشيو فقد سبق وتواجد مع النادي في موسم 2010 قادما من صفوف نادي برشلونة.

وخاض إبراهيموفيتش 85 مباراة بقميص نادي ميلان خلال فترة تواجده مع النادي وسجل خلالهم 56 هدف وصنع 24 هدف آخرين كما حصد مع الفريق بطولة الدوري الإيطالي وبطولة السوبر الإيطالي.

فهل يتمكن زلاتان من إنقاذ ميلان الفترة القادمة ووضعه على الطريق الصحيح أم ستستمر الأزمة ولن نتمكن من العثور على حل لها الفترة الحالي.

ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي الممتاز
ويتواجد نادي ميلان في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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