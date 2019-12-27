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سفير الصين بالقاهرة: مصر بوابة الدخول للقارة الإفريقية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:51 م
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سفير الصين
سفير الصين
هدى عبدالرازق
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قال لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، إن مصر هى بوابة الدخول للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن جوهر التعاون بين الصين والقارة الإفريقية هو تحقيق التنمية المستدامة للطرفين.

وأشار "تشيانج"، خلال حواره برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن العلاقة بين الصين والدولة الإفريقية ليست مولودة حديثا، وإنما هى علاقات قديمة، بدأت من نشأة الصين، لافتا إلى أنه قد خرج نصف مليون صيني في حشد شعبي لتأييد مصر في حقها بتأميم قناة السويس.

وأضاف أنهم يرحبون بالتعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية، لافتا إلى أنهم يعتبرون القارة الإفريقية قارة مفعمة بالأمل، وتستحق التنمية السريعة والمستدامة.
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الكلمات المفتاحية

لياو لي تشيانج توك شو القارة الإفريقية الصين

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