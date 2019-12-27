Advertisements
Advertisements
Advertisements

التضامن توجه برعاية طفلة عذبها والدها بالشرقية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:51 م
Advertisements
الطفلة
الطفلة
آيات عامر
Advertisements
تلقت نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية، حول نجاح الفريق في إنقاذ الطفلة (ن أ س)١٤ سنة في الصف الثاني الإعدادي في بلبيس.

وقام الفريق بالتحرك سريعا برفقة مدير الحالة في بلبيس فور تلقي بلاغ بحالة الطفلة وتعرضها للتعذيب علي يد الأب وزوجته وتم التوجه لمستشفي بلبيس لمقابلة الطفلة المجني عليها وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها
وجاري متابعة الحالة لتوفير أفضل رعاية إجتماعية، وصحية لها وتوفير مأوي آمن سواء مع أحد أفراد الأسرة الممتدة أو بدار رعاية تابع لوزارة التضامن الأجتماعي إذا لزم الأمر.

وتم عمل محضر ضد الأب وزوجته برقم ٥٥٠٩٠ بلبيس وتم عرضهما علي النيابة التي أمرت بحبسهما علي ذمة القضية.

ووجهت وزيرة التضامن الأجتماعي بضرورة تواجد أحد أعضاء فريق التدخل السريع بصحبة الطفل وتوفير كافة أوجه دعم علي مدار الساعة والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الشرقيه لتحقيق المصلحة لحالة الطفلة.
التضامن توجه برعاية طفلة عذبها والدها بالشرقية
التضامن توجه برعاية طفلة عذبها والدها بالشرقية
التضامن توجه برعاية طفلة عذبها والدها بالشرقية
التضامن توجه برعاية طفلة عذبها والدها بالشرقية
التضامن توجه برعاية طفلة عذبها والدها بالشرقية
التضامن توجه برعاية طفلة عذبها والدها بالشرقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محضر الطفلة الشرقية التضامن الإجتماعي

أخبار تهمك

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ ساعة و 21 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ يوم

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم صفقة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أطفال بلا مأوى: "مانقدرش ناخد واحد غصب عنه"

"أطفال بلا مأوى": مستمرون في العمل حتى الساعة الثانية عشر صباحًا

"التضامن": الوحدة المتنقلة لأطفال بلامأوى تنقذ 15 مشردا بالقاهرة

التضامن: نقل طفلي فيديو البحيرة إلى مؤسسات رعاية تابعة للوزارة

فريق التدخل السريع بالغربية ينقذ مسنا استجابة لقناة الدلتا

تعرضت للحرق على يد خالتها.. أول تحرك من التضامن بشأن الطفلة هبة أحمد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:03 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

08:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status