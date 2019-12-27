سفير بكين بالقاهرة: سعداء بدراسة المصريين اللغة الصينية.. دليل تقاربنا



وأشار "تشيانج"، خلال حواره برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أنهم يحثون الشركات الصينية على توفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري، معقبا: "هدفنا واحد"، مشيدا بمشروع مصنع الفوسوريك بأبو طرطور، حيث سيكون ثاني أكبر مشروع في هذا المجال على مستوى العالم، موضحا أن مصنع الفوسوريك سيوفر لمصر 350 مليون دولار صادرات، وألفين فرصة عمل.



ولفت إلى أنه تواصل مع محافظ الوادي الجديد لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الزراعة، خاصة في هذه المحافظة الواعدة.



قال لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، إنهم يعملون على تحقيق التوازن في التبادل التجاري بين مصر والصين، لافتا إلى أن هناك كثير من الشباب في مصر بدأوا يدرسون اللغة الصينية، وهذا يؤكد على التقارب بين البلدين، وأمر يسعدهم.