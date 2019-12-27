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اليمن.. الجيش يعلن مقتل عناصر من "الحوثيين" غرب تعز

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:37 م
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الجيش اليمني
الجيش اليمني
الفجر
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صرح الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الجمعة، بأنه تم إلحاق خسائر بجماعة "الحوثيين" الإرهابية، بسبب استهداف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

هذا وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "القوات اليمنية استهدفت تجمعين لعناصر الحوثيين في أطراف منطقة البرح ووادي رسيان غرب تعز"، مؤكداً على "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم جراء الاستهداف".

وكان الجيش اليمني، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، مقتل قيادي ميداني من الحوثيين يدعى "أبو سليم" و4 من مرافقيه، وإصابة آخرين بقصف مدفعي على تجمع لعناصر الجماعة في مزارع البيضاني بمنطقة الربيعي غرب مدينة تعز.

القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.

تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

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الكلمات المفتاحية

تعز اليمن الحوثيين الجيش اليمني

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