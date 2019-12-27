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ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:40 م
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بوابة الفجر
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كشف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق عن امتلاكه لملفات مالية خطيرة للنادي الأبيض في إشارة لناديه السابق الزمالك.


وكتبت ممدوح عباس تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: معي ملفات خطيرة إلى من يهمه الأمر لمخالفات مالية في نادي ميت عقبة، ولكن لا أعلم لمن أتوجه إليه بها.


وأضاف: مجرد سؤال وأرجو أن تكون الإجابة في هذا الشأن من صاحب قرار التحقيق به وليس من هواة حفظ الملفات في الأدراج.


وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق قد وجه تهمة إهدار المال العام لمرتضي منصور رئيس النادي الحالي ومجلس إدارته في أكثر من مناسبة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)
ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)
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