شاهد.. البرومو التشويقي لفيلم "يوم وليلة"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم "يوم وليلة"، الإعلان التشويقي للفيلم، وهو من إنتاج المرايا للإنتاج الثقافي والريماس للإنتاج الفني.



فيلم "يوم وليلة"، شارك فى بطولته الفنان خالد النبوي، في بطولة هذا الفيلم وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ودرة، وخالد سرحان، وحنان مطاوع، وميدو عادل، وحمزة العيلي، تأليف يحيي فكري، إخراج أيمن مكرم .



حيث نشر الفنان أحمد الفيشاوي، برومو الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد "يوم وليلة"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .



وعلق "الفيشاوي"، على الفيديو: "يوم وليلة.. قريباً" ونال العديد من الإعجابات والتعليقات.



فيلم "اولا رزق2"



يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى شارك فى بطولة فيلم "أولاد رزق 2" الذى حقق نجاحاً كبيراً وشارك في بطولته الفنان احمد عز، وعدد من نجوم الفن منهم، عمرو يوسف،احمد داوود، غادة عادل، اياد نصار،محمد ممدوح ،اخراج طارق العريان.



يشار أن الفنان احمد الفيشاوي، شارك فى بطولة فيلم "اشباح أوروبا" وشارك فى بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن،هيفاء وهبي، مصطفي خاطر، اروى جودة، عباس ابو الحسن، اخراج محمد عبد الرحمن حماقى، تأليف كريم فاروق .