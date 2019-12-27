هاني توفيق : البورصة تشهد انخفاض حاد في قيم التداولات اليومية

قال هانى توفيق الخبير الاقتصادي، إن البورصة اصابها ضعف حاد في قيم التداولات اليومية التى أصبحت تتراوح بين 10 مليون دولار إلى 15 مليون دولار، بينما في الماضي كانت تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار.

وأضاف" توفيق"، أن الأنخفاض الحاد التى تشهدة أسعار الأسهم في البورصة وضعف قيم التداولات، بسب عدم وجود مسؤل حكومي يهتم بالبورصة، مشير إلى أن الرئيس تحدث عن طرح الشركات الجيش بالبورصة إلا أن هذا الأمر لم يلقي صداة نتيجة عدم تنفيذ طرح اي شركة من تلك الشركات حتى الآن.

وتابع، أن لابد للقائمين على إدارة شركات القوات المسلحة أن يعقد لهم ندوات في مراكز البحوث الاقتصادية لشرح لهم الأختلاف الثقافي بين إدارة هذة الشركات حاليا وبعد طرحها في سوق المال.

وأوضح، أن تعطل ملف الطروحات نتيجة انتظار القائمين على تلك الطروحات تحسن السوق حتى يستطيعون أن يحققو افضل عائد مالي ن تلك الطروحات لصالح الموازنة العامة للدولة، مشير إلى أن طرح تلك الشركات في ظل هذة الظروف يعتبر ضياع للمال العام.