سفير الصين بمصر: العلاقات بين القاهرة وبكين في عصرها الذهبي



وأشار "تشيانج"، خلال حواره برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن البلدين حققوا إنجازات مرموقة في الربط بين مبادرة الحزام والطريق، رؤية مصر 2030، حيث توجه رئيس البرلمان المصري في زيارة ناجحة إلى الصين.



وأكد أن العلاقات المصرية الصينية تمر بعصرها الذهبي الآن، حيث تقدم التعاون بين البلدين بشكل كبير في كل المجالات خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن الشركات الصينية التي تعمل في مصر تغطي أغلب المجالات، معقبا: "لا نسعى لمصالحنا فقط، بل نستهدف تحقيق مصالح البلدين".



قال لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، إن هناك علاقات ممتدة وممتازة بين الصين ومصر، حيث أن مصر أول دولة عربية وأفريقية اعترفت بدولة الصين.