Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. مجلس الوزراء السوداني يجيز مشروع موازنة عام 2020

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:22 م
Advertisements
مجلس الوزراء السوداني
مجلس الوزراء السوداني
الفجر
Advertisements

ذكر مراسل لفضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، أن مجلس الوزراء السوداني يجيز مشروع موازنة عام 2020، ويحيل المشروع لاجتماعه المشترك مع المجلس السيادي.

مجلس الوزراء السوداني
هو المجلس الأعلى للحكم بجمهورية السودان ويعتبر أعلى سلطة تنفيذية بالبلاد، رئيسه هو عبد الله حمدوك.

يجوز لمجلس الوزراء السوداني الانتقال بجلساته عقدها في أي ولاية من ولايات البلاد الثمانية عشر، ولكن لاتصبح قرارات المجلس سارية المفعول قبل عرضها على البرلمان السودانيً للموافقة عليها وإجازتها، وتؤول سلطات هذا البرلمان مؤقتاً لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء، إلى حين تشكيله حسب ما ورد في الوثيقة الدستورية الموقع عليها في الـ 17 من أغسطس 2019 بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير بعد ثورة وطنية سلمية أطاحت بحكم الإنقاذ.

يراقب المجلس التشريعي أداء مجلس الوزراء ويقيمه، ويجوز له استدعاء وزراءه وحجب الثقة عنهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء السوداني السودان

أخبار تهمك

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ ساعة و 19 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ يوم

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم صفقة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ يوم

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

السودان.. مفاوضات جديدة و"التغيير" تتمسك بمدنية السلطة

عاجل.. المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتوصلان إلى اتفاق بشأن تشكيل المجلس السيادي

المعارضة السودانية ترفض "المحاصصة" في الحكومة الانتقالية

الوثيقة الدستورية بالسودان.. المجلس العسكرئ سيُحل في 18 من الشهر الجاري

عاجل.. المجلس العسكري السوداني يحسم أسماء "مجلس السيادة"

احتفالات شعبية تعم السودان ابتهاجًا بتوقيع اتفاق السلطة الانتقالية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:03 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

08:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status