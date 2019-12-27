عاجل.. مجلس الوزراء السوداني يجيز مشروع موازنة عام 2020

ذكر مراسل لفضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، أن مجلس الوزراء السوداني يجيز مشروع موازنة عام 2020، ويحيل المشروع لاجتماعه المشترك مع المجلس السيادي.

مجلس الوزراء السوداني

هو المجلس الأعلى للحكم بجمهورية السودان ويعتبر أعلى سلطة تنفيذية بالبلاد، رئيسه هو عبد الله حمدوك.





يجوز لمجلس الوزراء السوداني الانتقال بجلساته عقدها في أي ولاية من ولايات البلاد الثمانية عشر، ولكن لاتصبح قرارات المجلس سارية المفعول قبل عرضها على البرلمان السودانيً للموافقة عليها وإجازتها، وتؤول سلطات هذا البرلمان مؤقتاً لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء، إلى حين تشكيله حسب ما ورد في الوثيقة الدستورية الموقع عليها في الـ 17 من أغسطس 2019 بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير بعد ثورة وطنية سلمية أطاحت بحكم الإنقاذ.





يراقب المجلس التشريعي أداء مجلس الوزراء ويقيمه، ويجوز له استدعاء وزراءه وحجب الثقة عنهم.