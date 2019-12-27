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مصري يحصد جائزة أصغر مبتكر من هيئة سلامة القطارات البريطانية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:35 م
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المهندس محمد سمرة
المهندس محمد سمرة
أمنية فوزي
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علق المهندس محمد سمرة، الفائز بجائزة أصغر مبتكر شاب من هيئة معايير وسلامة القطارات البريطانية، على فوزه بالجائزة، قائلًا إن الجائزة مقدمة من هيئة معايير وسلامة القطارات البريطانية، وهيئة البحث والإبداع في مجال القطارات البريطانية.

وأوضح "سمرة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الهيئتين يتحدون كل عام من خلال مؤتمر سنوي ويقدموا جائزة مخصصة لتكريم الباحثين الواعدين في مجال هندسة القطارات، وتكون أبحاثهم لها تأثير ملموس على الصناعة البريطانية بصفة عامة.

وأضاف أن المؤتمر يحضره سنويًا 600 شخص، لافتًا إلى أن البحث الذي قدمه في مجال نظم الاتصالات في مجال القطارات؛ لتوفير الأمان للقطارات، ومنع تصادم القطارات، وتوفير خدمة أفضل للركاب.
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الكلمات المفتاحية

جائزة توك شو المهندس محمد سمرة احمد فايق

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