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الجيش الليبي يعلن عدم سيطرة قوات الوفاق لمحور طريق المطار

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:22 م
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الجمعة، أن قوات حكومة الوفاق لم تسيطر على طريق المطار، مؤكداً على استمرار سيطرة القوات المسلحة الليبية على تمركزاته هناك.

هذا وأكدت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، على "استمرار سيطرة القوات المسلحة الليبية على تمركزاتها في طريق المطار"، كما "نفت استرجاع قوات الوفاق لها".

وصرح مصدر عسكري، فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعي عسكرية، في وقت سابق من اليوم، بأن هناك تقدم واسع للقوات المسلحة الليبية في طريق المطار العالمي وخلة الفرجان وصولاً إلى الطريق الرئيسي، لافتاً إلى أن الجيش الليبي قام بأسر الكثير من المليشيات المسلحة ومقتل المئات في صفوف مسلحي حكومة الوفاق.

هذا وكان قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، قد أعلن في 12 ديسمبر الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس؛ حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة".

وتعهد المشير خليفة حفتر، على "منح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح، موصيا قوات الجيش باحترام حرمات البيوت".

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل الماضي عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدّم كبير على الأرض.

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الكلمات المفتاحية

محور طريق المطار قوات الوفاق الوفاق الجيش الليبي

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