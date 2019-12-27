الأزهر ينعي ضحايا تحطم الطائرة الكازاخستانية

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بيانا اليوم الجمعة، نعى فيه ضحايا تحطم الطائرة الكازاخستانية؛ إثر سقوطها بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي بكازاخستان.





وقدم الدكتور الطيب، العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.





وكانت السلطات في مدينة "ألماتي" الكازاخية جنوب البلاد قد أعلنت عن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة تحطم طائرة صباح اليوم الجمعة، بالقرب من المدينة جنوبي كازاخستان حيث ارتفع عدد من لقوا حتفهم إلى 14 شخصا، بينما أصيب 35 آخرين.





وجاء في بيان السلطات "تم نقل ثمانية أطفال مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، كذلك تم نقل 5 أشخاص بالغين مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، وتم نقل 17 مصابا إلى مستشفى المدينة رقم 4 في حالة حرجة، وتوفي 14 شخصا على الفور"، مضيفا أنه تم نقل خمسة مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى ألماتي المتعدد التخصصات.



