تعرف على الأبراج الأكثر حظا في 2020 (فيديو)



وأشارت "أحمد"، خلال حوارها ببرنامج "حبة كراميل" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إلى أن برج الثور سيشهد حياة وبداية جديدة في 2020، مضيفة أن برج الثور لا يحب المفاجآت إلا لو كانت في الطعام فقط، موضحة أن حياة مواليد برج الثور ستتحسن في 2020.



هذا وقد أكدت عالمة الفلك، أن عمرو دياب، ودينا الشربيني، وعادل إمام من الفنانين الذين سيحظون بحياة سعيدة وحظوظ جيدة في 2020.



قالت عالمة الفلك منى أحمد، إن الأبراج الأكثر حظا في المال هذا العام هى أبراج الأسد، والحمل، والقوس، والميزان، والجدي، والعذراء، موضحة أن برج الحمل في 2019 عانى كثيرا، وسيكون أفضل حالا في العام الجديد.