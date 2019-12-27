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محسن صلاح وفاروق حسني في افتتاح معرض للفنان محمد زينهم بدار الأوبرا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:16 م
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معرض محمد زينهم
معرض محمد زينهم
شيماء عطية
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افتتح الفنان فاروق حسني وزير الثقافه الاسبق والدكتور محمد زينهم والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولين العرب،معرضا للوحات الفنية الخاصه بالدكتور محمد زينهم، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا.

ويعرض زينهم مجموعة من لوحاته في معرض متنوع يقدم خلاله أكثر من 70 عملا متنوعا تجمع بين اللوحات ذات المساحات الكبيرة والتي تصل إلى 2متر × 2متر والمعالجة بالزجاج المؤلف بالرصاص والنحت بالبولي إستر والصوف والكتل الزجاجية

ويقدم زينهم في معرضه رؤيته الخاصة في مشوار للحياة، فهناك لوحة الحياة وسط الدمار الذي عبر عنها الفنان بخروج الإنسان المصري منتصرا قادرا على مواصلة حياته من حالة الصراع مع الإرهاب الذي كان موجودا في فترة ما.


حضر المعرض المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولين العرب والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق والعديد من الفنانين التشكليين
محسن صلاح وفاروق حسني في افتتاح معرض للفنان محمد زينهم بدار الأوبرا
محسن صلاح وفاروق حسني في افتتاح معرض للفنان محمد زينهم بدار الأوبرا
محسن صلاح وفاروق حسني في افتتاح معرض للفنان محمد زينهم بدار الأوبرا
محسن صلاح وفاروق حسني في افتتاح معرض للفنان محمد زينهم بدار الأوبرا
محسن صلاح وفاروق حسني في افتتاح معرض للفنان محمد زينهم بدار الأوبرا
محسن صلاح وفاروق حسني في افتتاح معرض للفنان محمد زينهم بدار الأوبرا
محسن صلاح وفاروق حسني في افتتاح معرض للفنان محمد زينهم بدار الأوبرا
محسن صلاح وفاروق حسني في افتتاح معرض للفنان محمد زينهم بدار الأوبرا
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