إبرام سمير يهنئ أوس أوس: "كل سنة وانت طيب يا صاحبي وديما بدر منور"

يشارك الفنان إبرام سمير، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشر نجم مسرح مصر، صورة جديدة له برفقة "أوس أوس" يهنئه على عيد ميلاده عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .





علق"سمير" على الصورة:" كل سنة وأنت طيب يا صاحبي وديما بدر منور"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



مسلسل" الواد سيد الشحات":





شارك الفنان إبرام سمير، فى بطولة مسلسل"الواد سيد الشحات"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد فهمي، هنا الزاهد، عبد الرحمن محمد، إخراج أحمد الجندى.





يذكر أن آخر أعمال الفنان إبرام سمير مشاركته فى مسلسل"فكرة بمليون جنية"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، علي ربيع، سهر الصايغ، صلاح عبدلله، إخراج وائل إحسان .

