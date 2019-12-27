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"المسماري": لن ننهي معركة طرابلس إلا في قلب العاصمة الليبية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:27 م
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أحمد المسماري
أحمد المسماري
الفجر
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أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش يحقق نجاحا كبيرا خلال الساعات الأخيرة في معركة طرابلس، مؤكدا بأنه لن يتم إنهاء معركة طرابلس إلا في قلب العاصمة الليبية.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الجمعة، أن قوات الجيش سيطرت على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس، ومواقع استراتيجية ومعسكرات في منطقة صلاح الدين.

وأشار إلى أن الجيش الليبي يعتمد استراتيجية إنهاك الميليشيات، قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة في معركة طرابلس.

وأعلن "المسماري" انسحاب كبير لميليشيات طرابلس من الخطوط الأمامية إلى الداخل، لافتا إلى أن جميع الليبيين يدعمون الجيش الوطني في معركة ضد الميليشيات الإرهابية.


وكان الجيش الليبي أطلق عملية طوفان الكرامة في 4 أبريل من هذا العام، ونتج عنها سيطرته الواسعة على المنطقة الغربية، بالإضافة لإسقاط ٣٩ طائرة مسيرة نوع "بيرقدار" وتدمير عدد من آليات الكيربي التركية.

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