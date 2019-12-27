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إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة في دمياط

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:31 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
هند الشيال
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تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة مجدي خاطر بحملة لتنفيذ قرارات الازالة لمكامير الفحم بقرية الرياض مركز كفر البطيخ.

وتمكنت الحملة من تنفيذ قرارات الازالة لمكامير الفحم بقريتى الرياض والبساتين مركز كفر البطيخ، حيث أسفرت عن تنفيذ ٩ قرارات إزالة لعدد ٩ مكمورة على مساحة ١٣٥٠ متر مربع تحت اشراف محمد عمر نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى، محمد حزمان مدير ادارة البيئة، ومحمد عبد السلام مدير المتابعة، وسهام شعيب رئيسة قرية البساتين، واحلام الدنجاوى رئيسة قرية الرياض.

وتم إزالة المكامير المخالفة وتحرير محاضر شرطية بالمخالفات، حيث انه من المقرر إزالة كافة المكامير، حيث تم حصر المكامير المخالفة في نطاق مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط.

واستمرت موجة الرياح الشديدة، على محافظة دمياط اليوم الجمعة، مع هطول امطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع بمدينة رأس البر بدمياط، حيث ارتفعت الأمواج اكثر من ٣ أمتار.

كما تسبب هطول الأمطار في تعطل حركة السير في عدد من الميادين بالإضافة إلى قري ومراكز المحافظة.

ومن جانبها رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط، حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.

وأكدت المحافظ أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفه بالإضافة إلى الدفع  بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.

إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة في دمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة في دمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة في دمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة في دمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة في دمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة في دمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة في دمياط
إزالة ٩ مكامير فحم مخالفة في دمياط
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