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«اونلاين» ES Tunis Today: مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر الترجي KORA ONLINE

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:25 م
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بوابة الفجر
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مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر، وسوف يدخل فريق فيتا كلوب مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 6 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق فيتا كلوب في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق فيتا كلوب في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

آخر إستعدادات الترجي الرياضي لمُباراة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي ضد فيتا كلوب الجمعة 27/12/2019 في دوري أبطال إفريِقيا
تابع لايف مباراة الترجي وفيتا كلوب مباشر، حيث يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق فيتا كلوب، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الترجي الرياضي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق ويتواجد الترجي في الصدارة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين، بينما يتقاسم المركز الثاني شبيبة القبائل والرجاء برصيد 3 نقاط لكل منهما، فكلاهما فاز في مباراة وخسر أخرى، بينما يتذيل فيتا كلوب المجموعة بدون رصيد من النقاط.


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