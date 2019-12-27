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«يلا شوت» ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الترجي اليوم ES Tunis "بث مباشر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:21 م
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بوابة الفجر
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البث المباشر لمباراة فيتا كلوب والترجي يوتيوب ،يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي وفيتا كلوب الجمعة 27/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث حامل اللقب في آخر موسمين فريق الترجي الرياضي لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه للعام الثالث على التوالي، وهذه المرة حينما يستضيف فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية على أرضية ملعب رادس مساء يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب اليوم يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.ومن المقرر أن تقام مباراة الترجي التونسي وفيتا كلوب الكونغولي على الملعب الأولمبي برادس. 

وتُنقل مباراة الترجي ضد فيتا كلوب بث مباشر اليوم عبر الإنترنت لنقل المباريات، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الترجي ضد فيتا كلوب والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


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