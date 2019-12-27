"يوتيوب" YALLAKORA مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الترجي اليوم

يسعى الترجي الذي حل الأسبوع الماضي خامساً في كأس العالم للأندية في قطر، إلى مواصلة أدائه المثالي في المسابقة القارية ووضع قدم في دور الـ16، عندما يستضيف فيتا كلوب على ملعب رادس ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات (ثمن النهائي).





وفاز فريق باب سويقة على شبيبة القبائل (1-صفر) والرجاء (2-صفر) في الجولتين السابقتين.





وسيعول مدرب الترجي معين الشعباني على أوراقه الرابحة في تشكيلته منها، الليبي حمدو الهوني صاحب الـ"هاتريك" في الفوز الساحق على السد القطري 6-2 في مباراة تحديد المركز الخامس في مونديال الأندية، إلى جانب طه ياسين الخنيسي وسامح الدربالي وأنيس البدري والجزائري عبد القادر بدران وخليل شمام والحارس معز بن شريفية.





وسيعود الترجي إلى حيث فرض هيمنته في العامين الماضيين، بعدما أشار الشعباني خلال مونديال الأندية إلى فارق الإمكانات المالية بين أندية إفريقيا وآسيا، كأحد أسباب عدم قدرة فرق القارة السمراء على المنافسة في البطولات العالمية، بعد خسارة الترجي في الدور الثاني لمونديال الأندية أمام الهلال السعودي بطل آسيا بهدف نظيف.





ويعدّ فيتا كلوب أضعف فرق المجموعة الرابعة في دوري الأبطال، ويتذيل الترتيب بخسارتين في الجولتين الأوليين.







