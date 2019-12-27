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رضوى الشربيني: "بعض الشباب عايز الفتيات زي روقة.. وفي الآخر يطلع ندل" (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:15 م
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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
هدى عبدالرازق
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قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن هناك فتيات عندما يتعرفن على شخص جديد، يتعامل معها وكأنه "كمال" في فيلم العار، معقبة: "بيعمل نفسه أبو كمال وعايزها روقة".

وأشارت "رضوى"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الجمعة، إلى أن روقة ترمز في حياة الرجال إلى "المزاج"، مضيفة: "هما عايزين البنت تعملهم كوباية الشاي، وتقوله يا سي كمال، وتقعد تحت رجله".

وأضافت أن هناك نوعية من الفتيات يحاولن تقمص دور "روقة" حتى تحصل على رضا الشخص الذي تحبه، موجهة لهم رسالة: "روقة مكنتش مخلفة، ومعندهاش عيال على كتافها، ومكنش عندها حاجة بتعملها غير سي كمال... وبعدين سي كمال كان مصيغها، ومستتها، فحقه تعمله كده، وفاللآخر قال معرفهاش لما ماتت".

وتابعت: "لما يقولك عايزك روقة، قوليله وأنا عيزاك زي سي كمال الجزء الأول.. لأنه فالآخر طلع ندل".
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