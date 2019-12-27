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رغم ندرة الخيارات .. برشلونة قد يفرط في ظهيره الأيمن

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:06 م
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً صادماً اليوم، بنية نادي برشلونة في بيع لاعبه الدولي البرتغالي وظهيره الأيمن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة عن تغير موقف إدارة البارسا من البرتغالي نيلسون سيميدو، خلال الأشهر الست الماضية.

في البداية رفضت إدارة النادي الكتالوني التفريط في سيميدو، رغم تقدم نادي أتليتيكو مدريد عرض رسمي لشرائه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وجاءت حجة برشلونة بضعف المقابل المادي المعروض في الصفقة، وفي ظل فشل توصل الفريقين لنقطة إتفاق، توجه الروخي بلانكوس لظهير توتنهام الإنجليزي كيران تريبيير.

وبدأت إدارة البارسا محادثات تمديد تعاقد سيميدو، باعتباره أحد أهم لاعبي البارسا في المستقبل، لكن المفاوضات مع سيميدو لم تتم بالسرعة المطلوبة.

واختلف الطرفان حول راتب سيميدو، في ظل الرواتب الباهظة التي تدفعها إدارة برشلونة للاعبين.

وأضافت ماركا أن إدارة برشلونة تميل في الوقت الحالي لبيع سيميدو، في حالة تلقي عرض مناسب للتخلي عنه.

ولم يتطور مستوى سيميدو كثيراً مع برشلونة، منذ انضمامه صيف عام 2017 قادما من بنفيكا البرتغالي.

وجاء تفكير إدارة برشلونة صادماً بالنسبة لجماهير وعشاق الفريق، حيث أن الفريق لا يمتلك ظهير أيمن صريح سوى السنغالي الشاب موسى واجي، وسيعتمد بذلك على لاعب الوسط سيرجي روبيرتو في هذا المركز، أو ضم اسم جديد.

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الكلمات المفتاحية

سيميدو رياضة برشلونة البرتغالي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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