محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في كلمته أمام جمع المصلين عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد منصور حمادة بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان: "بمساندتكم وتعاونكم معنا سنجعل أسوان في المكانة التى تستحقها كعاصمة الشباب الإفريقي وهو الذى يحتاج إلى الصبر والإرادة وبذل مجهود أكبر لمواجهة التحديات".





فيما استمع المحافظ للمطالب والشكاوى والآراء والمقترحات في حواراته مع المواطنين سواء داخل المسجد أو أثناء الجولة الميدانية التى قام في بداية من السوق السياحى بشارع أحمد ماهر، وأسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ثم شارعى المطار والمعلمات.





حيث أمر اللواء أشرف عطية بضبط واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع بعض عربات التوكتوك والتى تصادف مرورها أثناء قيامه بالجولة التفقدية على الرغم من قرار منعها من الشوارع الرئيسية، بجانب ضبط عربات الحنطور التى كانت تقف بجوار المستشفى العسكرى القديم لعدم التزامها بالموقف المخصص لها وأيضًا عدم وجود ركاب فيها من السائحين والزوار









وشدد على أهمية وضع خطة مرورية محكمة للسيطرة على عربات التوكتوك ومنع سيرها في الشوارع الرئيسية وعرضها عليه من أجل تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط للشارع الأسواني بالشكل المطلوب.









وقد رافق محافظ أسوان في جولته اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ومديرى شرطة ومباحث المرور والمرافق، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، وخلال تفقده للبازارات السياحية والمحلات التجارية المتنوعة الأنشطة وأيضًا المخابز البلدية.





ووجه أشرف عطية مسئولى مجلس المدينة وشرطة المرافق برفع وإزالة بعض الإشغالات والبضاعة والزوائد التى رصدها خارج المحلات وخط التنظيم مع مراجعة تراخيص وأنشطة المحلات التى لها أنشطة غير سياحية لدراسة أسلوب التعامل معها، علاوة على تفريغ السوق من الباعة الجائلين وتعويضهم ببيكات داخل السويقات الجديدة التى تم إنشاؤها مؤخرًا، فضلًا عن تركيب بوابات للشوارع الجانبية ضمن عملية تطوير السوق السياحي.





وأكد على ضرورة إجراء حصر لجميع البكيات سواء التى تضمها السويقات الجديدة بالسيل الجديد وطريق السماد أو التى لم يتم استغلالها داخل السويقات القديمة والمتواجدة في العديد من الأحياء والمناطق السكنية والشوارع الداخلية.









وفى استجابة إنسانية من المحافظ أعطى توجيهاته لمسؤولى مجلس المدينة بدراسة تخصيص بيكة بإحدى السويقات لسيدة قامت بالشكوى له من رفع العاملين بحى غرب لبضاعتها التى تبيعها كمصدر أساسى للمعيشة والصرف على أبنائها الأطفال، موجهًا أيضًا لتشكيل لجنة فنية من مجلس المدينة لمعاينة أحد العقارات بجوار مكتب البريد القديم بعد شكوى أحد المواطنين من أن العقار آيل للسقوط وليس به سكان ويمثل تهديد للمقيمين حوله وفى حالة التأكد من ذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالته حفاظًا على الأرواح والممتلكات.



