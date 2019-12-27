Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:06 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فتح الله رضوان
Advertisements
قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في كلمته أمام جمع المصلين عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد منصور حمادة بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان: "بمساندتكم وتعاونكم معنا سنجعل أسوان في المكانة التى تستحقها كعاصمة الشباب الإفريقي وهو الذى يحتاج إلى الصبر والإرادة وبذل مجهود أكبر لمواجهة التحديات".

فيما استمع المحافظ للمطالب والشكاوى والآراء والمقترحات في حواراته مع المواطنين سواء داخل المسجد أو أثناء الجولة الميدانية التى قام في بداية من السوق السياحى بشارع أحمد ماهر، وأسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ثم شارعى المطار والمعلمات.

حيث أمر اللواء أشرف عطية بضبط واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع بعض عربات التوكتوك والتى تصادف مرورها أثناء قيامه بالجولة التفقدية على الرغم من قرار منعها من الشوارع الرئيسية، بجانب ضبط عربات الحنطور التى كانت تقف بجوار المستشفى العسكرى القديم لعدم التزامها بالموقف المخصص لها وأيضًا عدم وجود ركاب فيها من السائحين والزوار 


وشدد على أهمية وضع خطة مرورية محكمة للسيطرة على عربات التوكتوك ومنع سيرها في الشوارع الرئيسية وعرضها عليه من أجل تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط للشارع الأسواني بالشكل المطلوب.


وقد رافق محافظ أسوان في جولته اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ومديرى شرطة ومباحث المرور والمرافق، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، وخلال تفقده للبازارات السياحية والمحلات التجارية المتنوعة الأنشطة وأيضًا المخابز البلدية.

ووجه أشرف عطية مسئولى مجلس المدينة وشرطة المرافق برفع وإزالة بعض الإشغالات والبضاعة والزوائد التى رصدها خارج المحلات وخط التنظيم مع مراجعة تراخيص وأنشطة المحلات التى لها أنشطة غير سياحية لدراسة أسلوب التعامل معها، علاوة على تفريغ السوق من الباعة الجائلين وتعويضهم ببيكات داخل السويقات الجديدة التى تم إنشاؤها مؤخرًا، فضلًا عن تركيب بوابات للشوارع الجانبية ضمن عملية تطوير السوق السياحي.

وأكد على ضرورة إجراء حصر لجميع البكيات سواء التى تضمها السويقات الجديدة بالسيل الجديد وطريق السماد أو التى لم يتم استغلالها داخل السويقات القديمة والمتواجدة في العديد من الأحياء والمناطق السكنية والشوارع الداخلية.


وفى استجابة إنسانية من المحافظ أعطى توجيهاته لمسؤولى مجلس المدينة بدراسة تخصيص بيكة بإحدى السويقات لسيدة قامت بالشكوى له من رفع العاملين بحى غرب لبضاعتها التى تبيعها كمصدر أساسى للمعيشة والصرف على أبنائها الأطفال، موجهًا أيضًا لتشكيل لجنة فنية من مجلس المدينة لمعاينة أحد العقارات بجوار مكتب البريد القديم بعد شكوى أحد المواطنين من أن العقار آيل للسقوط وليس به سكان ويمثل تهديد للمقيمين حوله وفى حالة التأكد من ذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالته حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)
محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)
محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)
محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)
محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)
محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)
محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)
محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)
محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)
محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توكتوك وحنطور خلال جولة ميدانية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم صفقة برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

دوري أبطال إفريقيا| ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل مازيمبي وأول أغسطس

منذ أقل من ساعة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ ساعة و 19 دقيقة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

رسميا.. بيراميدز يعلن عن اسم مدربه الجديد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:03 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status