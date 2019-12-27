بعد غرق الشوارع.. حملات لكسح مياه الأمطار بدمياط (صور)



وقال ممدوح الشيطي المتحدث الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، انه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها معظم المحافظات ووصول سرعة الريح الى 27 عقدة وارتفاع الموج الى 2.5 مترا ، فإن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز، ومستمر في استقبال ومغادرة السفن بعد اتخاذ اجراءات الطقس الرديء ، كما ان معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث استقبل الميناء اليوم الجمعة سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينتي بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.











تحركت حملات مكبرة من الوحدة المحلية لمدينة دمياط، لرفع تجمعات مياه الأمطار بمعدات وسيارات الوحدة حيث تشهد المدينة موجة من سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.وشهدت مدينة رأس البر بدمياط موجة من الطقس السيئ والتي تسببت في ارتفاع منسوب مياه البحر وخروجها على شارع بورسعيد بمنطقة اللسان، حيث تقوم معدات وسيارات الوحدة برفع تجمعات المياه وعمل حواجز للمياه، حيث يجري العمل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من جاهزية محطات الرفع، على أن تستمر الوحدة في رفع حالة الطوارئ حتى انتهاء النوة.واستمرت موجة الرياح الشديدة، على محافظة دمياط اليوم الجمعة، مع هطول امطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع بمدينة رأس البر بدمياط، حيث ارتفعت الأمواج اكثر من ٣ أمتار.كما تسبب هطول الأمطار في تعطل حركة السير في عدد من الميادين بالإضافة إلى قري ومراكز المحافظة.ومن جانبها رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط، حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.وأكدت المحافظ أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفه بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.