قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف ملعب السلام السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 مباراة قوية تجمع بين فريق الأهلي صاحب الأرض والجمهور ونظيره بلاتنيوم الزيمبابوي الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى مباراة سيقودها الحكم جورج جاتوجاتو.





موعد مباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا





يحل فريق بلاتنيوم ضيف على الأعلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا





يسعي الأهلي لتحقيق الفوز عند مواجهة بلاتنيوم متذيل المجموعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقلء سيقام على ملعب السلام فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وهناك قناة تايم سبورت الفضائية المفتوحة، والناقلة لمباريات الدوري المصري، وهي على التردد 11449 أفقي على قمر نايل سات.





أما القناة الأرضية “تايم سبورت” والتي ستنقل مباراة الأهلي ضد اف سي بلاتينيوم مباشرة فيمكن استقابلها داخل مصر على التردد uhf 32.





ترتيب المجموعة قبل مباراة الأهلي وبلاتنيوم





النجم الساحلى التونسي 6 نقاط





الأهلي المصري 3 نقاط





الهلال السوداني 3 نقاط





بلاتنيوم دون نقاط





ويسعي النادي الأهلي لمواصلة النتائج الإيجابية تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الفوز فى 8 مبلريات ببطولة الدوري المصري وبنتائج جيدة ولم يدخل مرمى الفريق سوي هدف وحيد من فريق أسوان، بينما على صعيد بطولة دوري أبطال إفريقيا خاض الفريق مباراتان أمام كل من النجم الساحلى التونسي وخسرها الأهلي بهدف دون رد ومباراة أخري أمام فريق الهلال السوداني وفاز الأهلي بهدفين لهدف.



