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أمين الأعلى للآثار يتفقد الخدمات السياحية بالأقصر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:04 م
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الزيارة
الزيارة
حسام زيدان
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تفقد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الجمعة، المواقع الأثرية بمدينة الأقصر للوقوف على الحالة الراهنة للخدمات السياحية وذلك للنهوض بها ورفع كفاءتها.

كما التقي بالمرشدين السياحيين والسائحين للوقوف علي المشاكل التي تواجههم أثناء الزيارة وقد أعربوا عن إعجابهم بما قامت به وزارة السياحة والآثار مؤخرًا من أعمال لتطوير مسار الزيارة بمعبدي الكرنك والأقصر وعمل مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير طريق الكباش ورفع كفاءة الخدمات بهما.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد نفذت العديد من مشاريع الترميم داخل معبدي الكرنك والأقصر حيث تم فتح معبدي الأوبت وخنسو داخل معبد الكرنك للزيارة بعد ترميمهما وتنظيفهما وإظهار الوان النقوش بهما بالاضافة إلى الانتهاء من واجهة معبد الاقصر بعد ترميم ثلاث تماثيل للملك رمسيس الثاني.
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الكلمات المفتاحية

المواقع الأثرية السياحة والاثار الخدمات السياحية الأقصر الأعلى للآثار

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