خبير مروري: 10 جنيهات عقوبة نزع الملصق الإليكتروني في قانون المرور الحالي



وأشار "الشاهد"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، إلى أن الملصق الإليكتروني هى شريحة إليكترونية تركب في كل أنواع المركبات، وليس الملاكي فقط، موضحا أن الشريحة تكشف معلومات عن مالك المركبة، وعن اللوحة المعدنية للسيارة.



وأَضاف أنه سيتيح تتبع السيارة حال سرقتها، منوها بأنه لا يوجد عقوبة على من ينزع الملصق، مناشدا المشرع القانوني سرعة تعديل عقوبة من ينزع الملصق الإليكتروني، حيث أن عقوبة نزعها 10 جنيهات في القانون الحالي.



ونوه بأن عقوبة نزع الملصق في مشروع قانون المرور الجديد ضمن الشريحة الثالثة وهو من 500 إلى 1000 جنيه، منوها بأنه يجب أن يدرج نزع الملصق الإليكتروني ضمن المخالفات التي لا يتم التصالح عليها.



قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن هناك مجهودات كبيرة بذلت من الإدارة العامة للمرور لتحسين حالة الطرق، مما أدى إلى انخفاض معدل حوادث الطرق.