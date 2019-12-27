زغاريد وهدايا وأغاني بناء على رغبة الجمهور في حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية

تلقى الفنان علي الحجار، عدد من الهدايا المميزة من جمهوره خلال حفله الغنائي المقام حاليا بالجامعة الأمريكية.



وأهدى الجمهور باقة زهور مختلفة لنجمهم المفضل إلى جانب بوستر يحمل صورته أثناء تلقي جائزة السلطان قابوس، إضافة إلى جوائز أخرى من الحضور.



وضجت القاعة بالزعاريد وصياح أحد المعحبات "بنحبك يا علي"، ودعا "الحجار" الجمهور لاختيار الأغنيات التي تعجبهم لتقديمها في الحفل.



والحفل هو الأول لـ"الحجار" بعد فوزه في الدورة الثامنة من جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في فئة المطرب العربي، والتي أقيمت الأسبوع الماضي في نادي الواحات بالعذيبة،.