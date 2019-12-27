عائشة بن أحمد تشارك جمهورها بصورة من كواليس فيلمها الجديد "توأم روحي"

تشارك الفنانة عائشة بن أحمد، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة جديدة لها من كواليس من فيلمها "توأم روحي"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .



علقت "أحمد" على الصورة: "جاهز وجاهز للتصوير مرة أخري ...توأم روحي" ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



ظهرت عائشة بن أحمد، في الصورة، جاكت أسود وتحته بدى بيچ ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .



فيلم "توأم روحي"



شاركت في بطولة فيلم "تؤام روحي"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أبرزهم حسن الرداد، وأمينة خليل، ومن إنتاج شركة السبكي .





ومن جانب آخر، شاركت الفنانة عائشة بن أحمد فى بطولة فيلم" الفلوس" وشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن منهم، تامر حسني، خالد الصاوى، زينة، أحمد السقا، على ربيع، مي عز الدين، محمد سلام، ويزو، إخراج سعيد الماروق، تأليف محمد عبد المعطى، وتدور أحداث الفيلم" الفلوس" حول شخص يدعى سيف وهو نصاب محترف ثم يقابل البنت الثرية تدعى حلا وتقابل سلسلة من الأكاذيب والخداع مختلط بعلاقة من الحب والصداقة والحياة .





ويذكر أن شاركت الفنانة عائشة بن أحمد فى بطولة مسلسل "عالم افتراضي" مع عدد من نجوم الفن منهم، أحمد صلاح السعدني، كريم سرور، هند عبد الحليم، إخراج ابراهيم فخر، تأليف إياد صالح .