Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجيش الليبي: من المرجح هروب "السراج" إلى لندن

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:45 م
Advertisements
فايز السراج
فايز السراج
وكالات
Advertisements
أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، أنه من المرجح هروب رئيس حكومة الوفاق، غير الشرعية، فايز السراج إلى العاصمة البريطانية لندن، عقب تقدم الجيش الوطني باتجاه قلب طرابلس.

وأصدر المركز بيانا جاء فيه، أن تقدمات الجيش على كافة المحاور، أصابت الميليشيات بحالة من الهلع، ودفعت قادتهم للهروب على متن طائرة مدنية أقلعت من مطار معيتيقة.

وقال المركز، إن هناك طائرة أقلعت صباح الجمعة، متجهة للعاصمة البريطانية لندن، وسط توقعات أن يكون على متنها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.  

وأضاف، أن طائرة تابعة للخطوط الليبية رقم LAA001 غادرة مطار معيتيقة، تحمل على متنها عدد من قادة الميليشيات، مرجحا أن يكون فايز السراج بين الهاربين. 

وتابع المركز، أن قادة الميليشيات غرروا بالشباب للقتال ضد الجيش، وتركوهم وهربوا ليلحقوا بعائلاتهم، وأرصدتهم المسروقة من أموال الليبيين في الخارج. 

ويأتي ذلك بعدما نجحت قوات الجيش الوطني الليبي في الوصول إلى منطقة خزانات النفط الواقعة على بعد 3 كيلومتر من قلب العاصمة طرابلس عن طريق المحور الجنوبي. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هروب لندن فايز السراج الجيش الليبي الـ8 أربين

أخبار تهمك

الأهلي مهدد بفقدان نجميه أمام بلاتينيوم

منذ ساعتين

صالح جمعة يحدد وجهته القادمة.. ويرفض عرضا من قاهر الزمالك

منذ ساعتين

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم صفقة برشلونة

منذ 40 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم أهم صفقة في الموسم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. حفتر يأمر جميع الألوية والكتائب بالتحرك تجاه طرابلس الليلة

مصادر: مقاتلة حربية تقصف مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس

الجيش الليبي يتقدم في طرابلس.. وقيادات "الوفاق" تفر إلى تركيا وتونس

مسؤولون: استئناف القتال فى طرابلس بعد انتهاء "هدنة العيد"

الجيش الليبي: مقتل 4 مدنيين في قصف للطيران التركي المسير شرق غريان

ليبيا.. طائرة تركية مُسيَّرة تقتل 4 مدنيين في غارة جنوبي طرابلس

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:25 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

03:25 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status