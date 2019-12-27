الكشف على 1850 مريضا خلال قافلة طبية بنجع حمادي



وأضاف المحافظ أنه تم خلال الحملة عمل سونار لعدد 76 حالة وتحويل 57 حالة إلى معمل الدم و24 حالة إلى معمل الأمراض المتوطنة و6 حالات أخرى للمستشفى لاستكمال العلاج فضلا عن انهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 7 مرضى.



وأكد الداودي أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجانًا كما يقوم أعضاء الحملة بعمل التقارير اللازمة للعلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.



وأشار الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، إلى أن القافلة لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث تم عقد ندوتين ضمن أنشطة القافلة حضرها 246 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.



أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية السلامية بمدينة نجع حمادي يومي 25 و26 ديسمبر الجاري وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.وأوضح الداودي أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1850 حالة بواقع (394 عظام – 318 أطفال – 258 جلدية – 253صدر – 167 أسنان – 165 صدر – 158رمد– 81 نساء وتوليد – 29 تنظيم اسرة – 27 جراحة).