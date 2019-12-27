سرقة وسطو.. 9 جرائم هزت الوسط الفني والإعلامي في 2019 (صور)

أيام معدودة وينتهي عام 2019 بكل ما حمله من جرائم قتل وحوادث وسرقات، وكان لبعض مشاهير الوسط الفني والإعلامي نصيب لجرائم السرقات، ومن بين بعض المشاهير الذين تعرضوا لوقائع سرقات، الفنانة فيفي عبده، الفنانة شيرين سيف النصر، الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامية إيمان الحصري، وابنة الإعلامي احمد شوبير، وكان لوالدة الفنانة هالة صدقي المتوفاة نصيبا من تلك الجرائم، ومن بين السطور التالية ترصد الفجر أبرز تلك السرقات.



مطلع شهر فبراير من العام الجاري حال استغراق الإعلامية بسمة وهبة في النوم، داخل غرفتها بكومباوند شهير بمدينة 6 اكتوبر، سمعت أصواتا داخل غرفتها، فاستيقظت لتجد "جنايني" الفيلا، أوغندي الجنسية، داخل الغرفة، فشعرت بالخوف، لأنه غير مسموح له بالتجول داخل الفيلا، لدي سؤالها لـ"الجنايني" عن سبب تواجده داخل غرفة نومها، علل تواجده لإحضار كوب شاي لها، فتظاهرت بأنها صدقت روايته، لإخراجه خارج الغرفة، وبعدها اكتشفت سرقة قرط ألماظ خاص بها، بحوالي 400 ألف جنيه فأبلغت الأمن الخاص بالفيلا، للتحفظ عليه، لحين حضور قوة أمنية من قسم شرطة أكتوبر، وبمواجهة الجنايني أنكر ارتكابه الواقعة، وقرر بتواجده داخل غرفتها لإحضار كوب شاي، لأنها تعطف عليه وتحضر له طعاما وشرابا، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بمعرفة مدير أمن الجيزة.



فجر أول أيام شهر يونيو تعرض الفنان الشاب عزوز عادل عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية، لسرقة 30 ألف جنيه وهاتفين " أيفون وسامسونج"، نظارات وساعات رجالي وحريمي ماركات عالمية من داخل شقته بالشيخ زايد.



ثاني أيام عيد الفطر، شاركت الفنانة ريم أحمد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورة لحريق شقتها بجسر السويس، مُعلقة عليها: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله أننا بخير"، ونشر زوجها المخرج المسرحي طه خليفة، علق قائلًا: "بعد ما البيت (شقة جسر السويس) اتسرقت تاني يوم العيد، تحصل حريقة تولع في دور بالكامل، اللهم لا اعتراض.. الحمد لله إن محدش حصله حاجة



في الأسبوع الآخير من شهر يونيو اتهمت الفنانة فيفي عبده خادمتها الفلبينية الجنسية بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية تصل لـ 5 كيلو جرام ذهب، من شقتها بشارع الشيشيني بمنطقة مصر القديمة، ونشرت فيديو على الإنستجرام، قالت خلاله: "أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل"، موضحة "كنت مشغولة في لايف مع جمهوري وقتها، اكتشفت بعدها بساعة إنها تسببت في تعطيل بعض كاميرات المراقبة، ولم تنتبه لكاميرا أخرى كشفت كل شيء".



بعدها بيومين تعرضت ابنة الإعلامي أحمد شوبير لسرقة مشغولات ذهبية وساعات وملابس من غرفة نومها بكومباوند شهير بمدينة 6 اكتوبر، وتوصلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إلى أن تشكيل عصابي مكون من عاطلين وراء السرقة، وأنهما ارتكبا واقعة سرقة سابقة بمدينة 6 اكتوبر، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وحرر المحضر رقم 5143 جنح قسم شرطة أول أكتوبر لسنة 2019.





في العشر أيام الأولى من شهر يوليو تعرضت الفنانة نشوى مصطفى لسرقة سيارتها بأحد شوارع مدينة نصر، حيث وجدت زجاج السيارة مكسورا وسرقة جهاز اللاب توب الخاص بابنها والبدلة التى إرتداها فى حفل زفافه، وكتبت عبر حسابها على الفيسبوك: " ازاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق اكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابنى وشنطة هدومه وبدلة فرحه سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة افضى العربية وأجلت لما ارجع من مشوار فى مدينة نصر، إلى الاستاذ الحرامى ربنا ينتقم منك قدرالله وما شاء فعل".





وفي آخر يوم من شهر يوليو تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر، لسرقة مجوهراتها، من داخل شقتها بمنطقة العجوزة، وتبين أن صديقتها وراء السرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض عليها وإعادة المسروقات.



مطلع شهر سبتمبر كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة 10 آلاف جنيه وهاتف محمول ماركة سامسونج من فيلا الإعلامية إيمان الحصري، وتبين أن الخادمة لديها بالإشتراك مع عامل وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليهما وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.



وفي مطلع شهر نوفمبر تسلل خفير و3 عاطلين فيلا والدة الفنانة هالة صدقي بنطاق قسم ثالث اكتوبر بمحافظة الجيزة، مستغلين عدم وجود أحد فى المنزل، واستولوا على أجهزة كهربائية عبارة عن جهازين تلفزيون وأجهزة تكييف من داخلها، وتمكنت القوات من القبض عليهم وإعادة المسروقات.

