كنيسة العذراء غيط العنب تحتفل بعيد الميلاد

احتفلت اليوم الجمعة، كنيسة العذراء غيط العنب بالإسكندرية بعيد الميلاد المجيد، وذلك تحت رعاية الأب ميشيل شفيق راعي الكنيسة.



تضمن اللقاء بعض الفقرات الترفيهية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية للحاضرين، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية.



كانت جميع كنائس إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك قد أحتفلت بعيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩.



وهذه هي المرة الأولي في تاريخ الإيبارشية أن يحتفل الجميع يوم ٢٥ ديسمبر وذلك وفقًا للقرار الذي أتخذه نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك مع الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي وكهنة الإيبارشية.



وصلي نيافة الأنبا دانيال لطفي في المطرانية المرقسية مع أباء الرعية وصلي نيافة الأنبا مكاريوس في كنيسة الميسح الملك بالمنصورة مع القمص برنابا منسي.