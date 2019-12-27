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مفاجأت غير متوقعة في التشكيل المتوقع لديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:45 م
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أرسنال وتشيلسي
أرسنال وتشيلسي
حسام مجدي
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يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي تشيلسي يوم الأحد القادم 29 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 
 
موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي وملعب اللقاء 
 
وستلعب مباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي أرسنال يوم الأحد القادم في بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الامارات. 
 
القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 
 
وستذاع مباراة نادي أرسنال ضد نظيره نادي تشيلسي يوم الأحد القادم في ديربي لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "بي إن سبورتس". 
 
تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 
 
حراسة المرمى: بيرند لينو 
في الدفاع: بوكايو ساكا – ديفيد لويز – كالوم تشامبيرس – مايتلاند نيلس 
في الوسط الدفاعي: جرانيت تشاكا – ماتيو جندوزي 
في الوسط الهجومي: بيير-إيميريك أوباميانج – مسعود أوزيل – نيكولاس بيبي 
في الهجوم: الكسندر لاكازيت 
 
تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي 
 
حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا 
في الدفاع: رييس جاميس – أنتونيو روديجر – فيكايو توموري – سيزار ازبيليكويتا 
في الوسط: نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش – ماسون مونت 
في الهجوم: ويليان - تامي إبراهام - أودوي 
 
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز 
 
ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يتواجد نادي أرسنال في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.

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