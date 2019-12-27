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الإتصالات يفوز على جولدي في القسم الثالث

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:46 م
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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حقق فريق للمصرية للاتصالات فوزا غاليا علي نظيرة جولدي بهدفين دون مقابل ، اليوم الجمعة، في إفتتاح مواجهات الجولة الـ 12 للمجموعة الخامسة، من دوري القسم الثالث.

أحرز الاهداف اللاعب محمد ياسر "زُحلق" في الشوط الاول واللاعب مصطفي عبدالرسول في الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد الاتصالات إلى 25 نقطه ويتوقف رصيد جولدي عند 26 نقطة.

وتستأنف باقي المباريات السبت، حيث يستضيف حلوان العام صاحب المركز الثالث برصيد برصيد 25 نقطة نظيره فريق جينيس صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة.

ويخرج فريق الصيد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط لملاقاة فريق مركز شباب بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

ويواجه فريق البدرشين صاحب الترتيب العاشر برصيد 11 نقطة نظيره فريق القومي الذي يحتل المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

ويستضيف الدخان المتصدر برصيد 28 نقطة فريق أبو النمرس صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

ويحل فريق المعادي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط ضيفا على فريق الصف صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ويلتقي فريق العياط متذيل المجموعة برصيد 5 نقاط مع فريق 6 أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 28 نقطة
2- جولدي 26 نقطة
3- حلوان العام 25 نقطة
4- الإتصالات 25 نقطة
5- أكتوبر 19 نقطة
6- الصف 15 نقطة
7- جينيس 14 نقطة
8- أبو النمرس 12 نقطة
9- القومي 11 نقطة
10- البدرشين 11 نقطة
11- بشتيل 9 نقاط
12- الصيد 8 نقاط
13- المعادي 6 نقاط
14- العياط 5 نقاط
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