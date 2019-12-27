«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الوحدة والفيصلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الوحدة رابط مباشر "بث حي"

فريق الوحدة السعودي بعد الهزيمة الماضية ترك الوصافة الي فريق الأهلي السعودي الذي أستطاع أن يفوز علي فريق ضمك في المباراة السابقة التي أنتهت بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد الأمر الذي جعلة يتربع علي عرش صدارة جدول ترتيب دوري الأضواء في الفترة الحالية.





مشاهدة مباراة الوحدة ضد الفيصلي بث مباشر

وفي ذلك الصدد فأن فريق الوحدة السعودي يأمل ف أن يحقق من خلال مباراة اليوم ثلاثة نقاط علي حساب فريق الفيصلي السعودي وذلك من أجل الدخول داخل المربع الذهبي مرة اخري والمنافسة علي لقب دوري الأضواء السعودي.





علي الجانب الأخر فإذا أستطاع فريق الوحدة السعودي الفوز والأنتصار في مباراة اليوم سوف يقلص الفارق بينة وبين فريق النصر السعودي المتصدر في الوقت الحالي وسوف يكون الفارق بينهم نقطتين بشكل مؤقت.





فريق الوحدة السعودي يدخل مباراة اليوم وهو في المركز رقم اربعة في جدول ترتيب دوري الأضواء السعودي وفي حقيبتة الرياضية نحو واحد وعشرون نقطة حيثُ يفرق عن فريق التعاون السعودي الذي يحتل المركز الثالث في الوقت الحالي في جدول ترتيب دوري الأضواء بفارق نقطة واحدة ، كما يفرق ايضاً عن فريق الأهلي السعودي الوصيف بفارق نقطتين.





لكن علي الجانب الأخر في حالة هزيمة فريق الوحدة السعودي أمام فريق الفيصلي سوف تعيدة مرة اخري الي المركز الثامن.





وفي الجهة الأخري فسوف يسعي فريق الفيصلي من اجل مواصلة الأمجاد مرة اخري والأنتصارات ، وذلك بعدما أستطاع أن يعيد توازنه مرة اخري خلال المرحلة السابقة من خلال أنتصارة علي فريق اتحاد جدة في المباراة التي أنتهت بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ، خصوصاً بعد الهزيمتين اللتين تلقاهما في الفترة الماضية أمام فريق النصر السعودي وامام فريق أهلي جدة.





وأستطاع فريق الفيصلي السعودي خلال الفترة الماضية أن يقدم أداءً رائع ومميزاً في الموسم الحالي 2019 وأملاء سجلاتة بالأنتصارات حيثُ يفرق في الوقت الحالي عن فريق النصر السعودي متصدر دوري الأضواء السعودي بفارق ستة نقاط.





موعد مباراة الوحدة والفيصلي

سوف تنطلق مباراة الفيصلي والوحدة في مجموعة من التوقيتات العربية علي النحو التالي :-





*- في تمام الساعة السابعة والخمسون دقيقة بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .





*- في تمام الساعة السادسة والخمسون دقيقة بتوقيت دولة مصر.





في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وتوقيت جرنيتش.





القنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد الفيصلي

سوف يتم إذاعة مباراة الفيصلي ضد الوحدة عبر قناة السعودية الرياضية 1 من تعليق المعلق سمير المعريفي.





أهداف مباراة الوحدة والفيصلي

نتيجة مباراة الفيصلي ضد الوحدة سوف يقوم العاملين في صحيفة النصر بعمل أستديو تحليلي لمباراة اليوم بعد أنتهاء المباراة من اجل عرض ملخص مباراة الفيصلي والوحدة و نتيجة مباراة الوحدة ضد الفيصلي و أهداف مباراة الوحدة والفيصلي.







