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وفاة عامل داخل قطار بني سويف في أثناء توجهه لحفل زفاف

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:43 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لفظ عامل أنفاسه الأخيرة عقب وصوله مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف، لتلقي العلاج، على اثر شعوره بحالة إعياء شديدة في أثناء استقلاله قطار الصعيد برفقة ابن عمومته في طريقهم لحضور حفل عُرس احد أقاربهما بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الواسطى المركزي بوصول "عمرو. ع. ش" ٤٠ عاما، عامل، مقيم المرج بالقاهرة، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص وسؤال " أشرف. ن. ع " ٤٣ عام، عامل، مقيم عين شمس بالقاهرة "ابن عمومة المتوفي" قرر أنه أثناء استقلاله والمتوفى القطار رقم "158 " مميز " إسكندرية الأقصر، قادمان من القاهرة متجهان إلى المنيا، لحضور حفل عُرس احد أقاربهما، وبمحطة سكة حديد الواسطى شمال بني سويف، شعر المتوفي بحالة إعياء شديدة، وتم نقلة بسيارة الإسعاف لمستشفى الواسطى المركزي، وتوفي عقب وصوله، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تنسيقًا وقسم النقل والمواصلات، وتحرر المحضر رقم 7986 إداري مركز شرطة الواسطي.

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