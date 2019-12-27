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إثر لقاءه بقيس سعيّد.. الجملي "نحن ديما واقفين" و الإعلان عن الحكومة قبل بداية العام الجديد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:34 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إلتأمت صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، جلسة عمل بقصر قرطاج، بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والسيد الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة.

وخصّصت الجلسة التي جاءت بطلب من السيد الحبيب الجملي، لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة.

وصرح الجملي عقب اللقاء، أنه لن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة اليوم، مضيفا أنه أطلع رئيس الجمهورية على المفاوضات الجارية بخصوص تشكيل حكومة مستقلين وفق ما أعلن عنه سابقا.

وجدد حرصه على التثبت من كفاءة ونزاهة المرشحين وبعدهم عن الالتزام السياسي، معبّرا عن أمله في أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة في أقرب الآجال.

كما نفى رئيس الحكومة المكلّف ما راج حول مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيّد العودة إلى التشاور مع الأحزاب السياسية، مؤكدا أنه خبر عار عن الصحة وأن الرئيس على مسافة من جميع الأحزاب.

وبيّن الجملي أن التأخير في إعلان تشكيلة الحكومة يعود أساسا إلى مزيد التمحيص والتثبت في السير الذاتية للمرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومة الكفاءات المستقلة، مؤكدا انه سيعلن قريبا عن تشكيلة حكومته ولم يحدد سقفا زمنيا لذلك، مشيرا إلى أنه لا وجود لتعقب في تشكيل الحكومة.

وقال رئيس الحكومة المكلّف "نحن ديما واقفين"، معبرا عن أمله في أن يتم الإعلان عن التشكيلة قبل بداية العام الجديد.
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