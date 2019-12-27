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احذر.. 63% من حالات الوفاة سببها الأمراض غير السارية (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:41 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور السيد فرج، أستاذ أمراض القلب، إن الأمراض غير السارية هى السبب في 63% من حالات الوفيات حول العالم، منوها بأن نسبة الوفاة بسبب الأمراض غير السارية في الدولة متوسطة الدخل قد تصل إلى 84%.

وأشار "فرج"، خلال حواره ببرنامج "حكيم في بيتك" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الجمعة، إلى أن الأمراض الصحية ليست مجرد مشكلة صحية، بل هى أيضا مشكلة إنمائية لأنها تؤثر في الإنتاج، وقوة العمل، مثمنا توجه الدولة لاطلاق حملة الكشف عن الأمراض غير السارية.

وأَضاف أن نسبة الإصابة بالأمراض السارية متكافئة بين الرجال والنساء، منوها بأن مرض الشريان التاجي وهو أحد الأمراض غير السارية هو أكثر الأمراض التي تسبب الوفاة في العالم، وهو يسبب ضعف حالات الوفاة التي يسببها مرض السرطان.
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