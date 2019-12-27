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استعدادات الكنيسة الخمسينية بأسيوط لاحتفالات رأس السنة ( صور)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:41 م
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القس ممدوح توفيق
القس ممدوح توفيق
حازم رفعت
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تشهد الكنيسة الخمسينية بأسيوط، استعدادًا لانطلاق إحتفالات رأس السنة الميلادية في مساء الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يترأس الإحفتال بليلة رأس السنة، القس ممدوح توفيق، راعي الكنيسة.

حيث سيبدأ فعاليات الإحتفال بكورال من مراحل التعليم المختلفة، وسوف يكون خورس لقيادة الترانيم والتسابيح الروحية، وسط حضور العديد من الشعب الخمسيني، وينظم كورال تدريب للأطفال، يستعدون خلالها لعرض باقة من الترانيم المختلفة.

وقال القس ممدوح توفيق، إن الكنيسة تستعد لإطلاق فعاليات الإحتفال برأس السنة مكون كورال للأطفال وشباب الجامعات ليكون ضمن فريق الإحتفال برأس السنة، حيث يعرض باقة من الترانيم الروحية المختلفة. 

وأكد توفيق لـ"الفجر"، أن فعاليات الإحتفال هذا العام سوف يكون مختلف عن العام الماضي، وستسعد الكنيسة لإستقبال عام جديد مشرق بمشاركة نخبة من الشعب الخمسيني، كما سيشارك كبار شيوخ الكنيسة في الصلاه معنا.

يذكر أن الكنيسة الخمسينية تتبع الي المجمع الخمسيني يرأسه القس عاطف فؤاد والمجمع العام للكنائس الخمسينية، هو أحد المجامع والمذاهب البروتستانتية التابعة والخاضعة للطائفة الإنجيلية بمصر، والتي يرأسها حاليا الدكتور القس أندريه زكي، ويرأس المجمع العام للكنائس الخمسينية بمصر في الدورة المنتهية القس عزيز مرجان.
استعدادات الكنيسة الخمسينية بأسيوط لاحتفالات رأس السنة ( صور)
استعدادات الكنيسة الخمسينية بأسيوط لاحتفالات رأس السنة ( صور)
استعدادات الكنيسة الخمسينية بأسيوط لاحتفالات رأس السنة ( صور)
استعدادات الكنيسة الخمسينية بأسيوط لاحتفالات رأس السنة ( صور)
استعدادات الكنيسة الخمسينية بأسيوط لاحتفالات رأس السنة ( صور)
استعدادات الكنيسة الخمسينية بأسيوط لاحتفالات رأس السنة ( صور)
استعدادات الكنيسة الخمسينية بأسيوط لاحتفالات رأس السنة ( صور)
استعدادات الكنيسة الخمسينية بأسيوط لاحتفالات رأس السنة ( صور)
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الكلمات المفتاحية

رأس السنة الميلادية الكنيسة الخمسينية القس ممدوح توفيق أسيوط

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