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بعد 32 عاما.. ندوة نادرة لنزار قباني بمعرض الكتاب

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:37 م
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نزار القباني
نزار القباني
الفجر الفني
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أعلنت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في منشور على موقع فيسبوك، عن عرض ندوة نادرة للشاعر الراحل نزار قباني، أُقيمت ضمن فعاليات معرض الكتاب لعام 1988.

تُذاع الندوة النادرة للشاعر الراحل على ثلاثة أجزاء، بدءًا من غد السبت الموافق 28 ديسمبر، في الساعة السادسة مساء، وذلك على القناة الخاصة بمعرض الكتاب، عبر موقع يوتيوب الشهير، والجزئين الآخرين من الندوة، سيُذاعان يومي الأحد 29 ديسمبر والإثنين 30 ديسمبر، في السادسة مساء أيضا.

الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في دورته الـ 51، تقام فعالياته ابتداء من يوم 22 يناير المقبل، وتستمر حتى الرابع من فبراير، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ويقام تحت شعار: مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع، وشخصية المعرض لهذه الدورة، العالم والمفكر الكبير الراحل جمال حمدان.

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