الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم صفقة برشلونة

كشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد حدد أولى صفقاته القادمة لدعم الفريق الموسم المقبل.









وذكرت صحيفة آس الرياضية أن فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي (23 عاماً) اختار ريال مدريد من بين العروض العديدة التي وصلته من كبار أندية أوروبا وكان من بينهم برشلونة الإسباني، للعب بصفوفه الموسم المقبل.









وأفادت الصحيفة المدريدية أن فابيان رفض في البداية تجديد عقده مع نابولي، والذي يمتد حتى 2023، حال تضمن شرطاً جزائياً فلكياً، مشيرة إلى أن اللاعب قبل تجديد العقد مع وجود شرط جزائي لا يزيد عن 100 مليون يورو، من أجل الانتقال للنادي "الملكي".









وأضافت أن رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي كان أحد العوامل الحاسمة في ضم فابيان رويز في صيف 2018 من صفوف ريال بيتيس، من بين العوامل التي تساعد الريال في إنجاز الصفقة، ليكثف من مفاوضاته أخيراً مع المقربين للاعب.