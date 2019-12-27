Advertisements
Advertisements
Advertisements

آثار الكرنك: لن يتم نقل تماثيل من طريق الكباش أو من أمام المعبد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:34 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
Advertisements
أكد الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الاقصر والكرنك.

وأضاف الصغير في تصريحات صحفية، أنه ليسن من التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجوده خلف واجهة المعبد (الصرح الاول) علي جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

وتعكف الوزارة حاليا على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ عليها.

يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد انتهت من أكثر من ٩٠ ٪؜ من مشروع ترميم و إحياء طريق الكباش وسوف يتم افتتاحه امام الزائرين خلال عام ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الاثار معابد الاقصر السياحة والاثار اثار الكباش آلف

أخبار تهمك

خاص.. كلوب يرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

الأهلي مهدد بفقدان نجميه أمام بلاتينيوم

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم أهم صفقة في الموسم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صالح جمعة يحدد وجهته القادمة.. ويرفض عرضا من قاهر الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم صفقة برشلونة

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد زيارة رئيس فيتنام.. أبرز 6 معالم سياحية في محافظة الأقصر

مصطفى الصغير: أرضية الكرنك أصبحت مناسبة لزيارة ذوي الاحتياجات الخاصة

احتفالية في معبد الأقصر بمناسبة مرور 30 عاما على اكتشاف "الخبيئة"

ننشر التقرير الذي كتبه مكتشف "خبيئة" معبد الأقصر قبل 30 عاما

العناني: ندرس نقل بعض تماثيل الكباش "الداخلية" من الكرنك للحضارة والكبير (صور)

الآثار: البدء في ترميم تمثال أوزيري جديد للملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:25 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

03:25 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status