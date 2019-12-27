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تفاصيل الاحتفال بيوم كبار السن في كاتدرائية يسوع بالمنيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:29 م
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الاحتفال
الاحتفال
ماريان ناجى
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نشرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، تفاصيل الاحتفال الذى أقيم اليوم الجمعة الموافق ٢٧ ديسمبر، حول نشاط يسوع الراعى لكبار السن بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا بختام السنة.

حيث بدأ الاحتفال بفقرة تسبيح وأعطى الأب سعيد لوقا راعى الخدمة بكاتدرائية يسوع الملك التأمل عن كفاكم قعود كفاكم دوران ( تث 2 3 ) وتمحور اللقاء حول: كفاكم انشغال بفشل الماضى والعيش فيه، كفاكم إضاعة لمجهودك، كفاكم اقتراب بلا ثقة، كفاكم مرارة القلب، وتم الاحتفال بختام السنة بفقرة بابا نويل وأختتم الأحتفال بأغابى محبة لكل الحاضرين.

كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت عن ترأس الأب بولس ساتي المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر وعاونه الأب مايكل سليم المستشار الرعوي للإيبارشية لقداس ليلة الميلاد في كاتدرائية وبازليك العذراء سيدة فاتيما للكلدان وذلك وسط حضور كثيف للمؤمنين وتفاعل رائع مع القداس.

هذا قد شاركت وهنأت وفودًا من القيادة السياسية والدينية من مشيخة الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذوكسيةفقد أوفد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مندوبًا عنه وهو سيادة اللواء منتصر سعيد. واوفد معالي وزير الداخلية السيد محمود توفيق مندوبين عنه هما سيادة اللواء هشام يحيى ناصر وسيادة اللواء حسن الشرقاوي.

وحضر السادة من مجلس النواب سيادة النائب اللواء حمدي بخيت من دائرة مدينة نصر، كما حضر في قداس الميلاد الصباحي النائب مدحت الشريف عن دائرة مصر الجديدة والنزهة. وأرسل سيادة النائب عبد الرحيم علي عن دائرة الدقي مندوبين عنه بسبب سفره وهم المستشار ماجد منجد عبد العزيز، القاضي بمجلس الدولة وحرمه الدكتورة داليا عبد الرحيم علي رئيس تحرير البوابة نيوزوأوفدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتهنئة ممثلو قداسة الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الآباء أنطونيوس فهمي وموسى عطية من كنيسة ماري جرجس والأنبا أبرأئام.
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الكلمات المفتاحية

كبار السن كاتدرائية يسوع المنيا الكنيسة الكاثوليكية الاحتفال

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