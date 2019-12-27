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صندوق "عطاء" بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية (صور)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
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يشارك صندوق "عطاء" أول صندوق استثمار خيري تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية والأسر المنتجة.

وقال أحد المسئولين عن الصندوق بالمعرض، أن مشاركتهم جاءت لتعريف الناس المترددة علي المعرض بالصندوق وأهدافه وكيفية الإكتتاب به لصالح أصحاب ذوي الأعاقة.

وكانت دشنت وزارة التضامن الاجتماعى صندوق "عطاء" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق طرح وثائق "عطاء" بالاكتتاب العام، فهو غير حكومي يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء في الاستثمار بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوي الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة.

علي أن تكون سعر الوثيقة 10 جنيهات في صندوق "عطاء" الخيري، وتسدد نقدا بنسبة 100% عند الاكتتاب، في بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وفروعها المنتشرة داخل مصر وخارجها هي البنوك المتعاقد معها كمتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق.

ويهدف "عطاء" إلى تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية ودعم برامج التدريب التحويلى لراغبى العمل من ذوي الإعاقة، وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة والمساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة.

كما يهدف "عطاء" إلى تمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادٍ رياضية لهم، والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية أو الإقامة أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وتمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية مناسبة لهم.
صندوق "عطاء" بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية (صور)
صندوق "عطاء" بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية (صور)
صندوق "عطاء" بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية (صور)
صندوق "عطاء" بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية (صور)
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