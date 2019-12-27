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تشاتشيتش: أعرف بيراميدز جيدًا وهدفنا تحقيق البطولات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:25 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز أنه يعلم جيدا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائما.

وقال المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي إنه قرأ الكثير عن بيراميدز وتابع مباريات للفريق وطريقة اللعب في الفترة الماضية قبل تولي المهمة.

وشدد المدرب على أنه يسعى لتحقيق طموح بيراميدز في الفترة المقبلة، وأن المفاوضات حدثت بوقت سريع، وأعرب عن أمنيته في قيادة الفريق لتحقيق الهدف الذي تولى المسؤولية من أجله، ووعد بتطور أداء الفريق في الفترة المقبلة.

وعلق المدير الفني على عمله في أفريقيا منذ فترة طويلة قائلا :" عملت في ليبيا منذ 14 عاما، وتم اختياري من كرواتيا للعمل في ليبيا وقتها، وفي 2006 قمت بزيارة مصر، وأعرف أن الأندية الأفريقية قوية، ولذلك وافقن على تولي المسؤولية وقبل المخاطرة بالتواجد في دوري جديد لي".

وأضاف المدير الفني:" أعلم أن بيراميدز يبحث عن الصدارة، وجهازي يضم مدربين مساعدين عملوا في الدوري الكرواتي، وهما ايميتسا سيرتيتش و أندروي فيرنشينا ومعه مدرب حراس المرمى دراجو كونديتش ومدرب الأحمال ليونارد صوفينا و محلل الأداء يوزو تاديتش"، وأنه يشكر ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز لتواصله معه باستمرار.
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