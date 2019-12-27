أحمد السقا عن أمير كرارة: "my brother's"

يشارك الفنان أحمد السقا، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



حيث نشر الفنان المتألق، صورة جديدة له برفقة أمير كرارة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .

وعلق "السقا"، على الصورة: "my brother's" ونال العديد من الإعجابات والتعليقات.



فيلم "العنكبوت"



شارك الفنان أحمد السقا، فى بطولة فيلم" العنكبوت" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،ظافر العابدين، منى ذكى، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، احمد فؤاد سليم ، إخراج أحمد نادر جلال، تأليف محمد ناير، وتدور أحداث الفيلم حول إطار درامى ممزوج بالإثارة والاكشن، ويدور الفليم " العنكبوت" حول تاجر مخدرات، يستطيع من تصنيع المخدرات وبيعها فى الأسواق، حيث يواجه العديد من المشاكل من الشرطة .



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا، مشاركته فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، مي عمر، إنجى المقدم، محمد ممدوح، هادي الجيار، كريم عفيفي، هبة مجدي، إخراج محمد سامي .